İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlarına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlarına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe'den Ceylanpınar'a giden Cüneyt A. (27) idaresindeki ticari araç, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cüneyt A.'yı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.