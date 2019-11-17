Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mısır tarlarına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe'den Ceylanpınar'a giden Cüneyt A. (27) idaresindeki ticari araç, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cüneyt A.'yı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.