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Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Ceylanpınar ilçesinde devriye gezen Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gazi Caddesi üzerinde şüphelenerek durdurduğu plakasız motosiklet üzerindeki A.K. ve İ.Y. isimli şahısların üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içmede kullanılan cam materyal ele geçirildi. Ayrıca sürücü İ.Y.'ye trafik yönünden toplamda 23 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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