Ceylanpınar'da yeşil alanların sayısı artıyor

"Yeşil Bir Ceylanpınar" sloganı ile ilçenin dört bir yanına parklar yapan Ceylanpınar Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçede bulunan yeşil alanların sayısı arttı.

"Yeşil bir Ceylanpınar" Projesi kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Ceylanpınar Belediyesi 5 yılda ilçe merkezi ve kırsalda olmak üzere toplamda 7 tane park yaptı. Büyük alanlar üzerine inşa edilen parklar Ceylanpınarlı vatandaşlarında da sosyal donatı alanları geline geldi. Daha önceleri ilçede sınırlı sayıda bulunan parklar Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla döneminde zirve yaptı. Ceylanpınar Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsalda Faruk Çelik, Zeytin Dalı, Muratlı, Şehit Ümit Yolcu, Fatih Sultan Mehmet, Turgut Özal ve Özbek parkı yapıldı.

Bütün parkların bakım ve onarımı yapıldı

Ceylanpınar Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklarda bakım ve onarım çalışması yaptı. Parklar bakım ve onarımla yeni bir görünüme kavuşmuş oldu. Ceylanpınar Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanlar oluşturdu. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları devam ederken bir taraftan da parklardaki bakım onarım çalışmalarını da tamamladı. Ekipler ilçe genelindeki parklardaki eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları, fitness aletlerini onarma, yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca vatandaşların isteği doğrultusunda kamelya ve bankları eksik olan parklarda da oturma alanları oluşturuldu. Ekipler tarafından parklarda aydınlatma ve çiçeklendirme çalışmaları da yapıldı.

"Her şey daha yeşil Ceylanpınar için"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yeşil bir Ceylanpınar için çalıştıklarını ifade etti. Atilla, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana hedeflerimizin arasında yeşil bir Ceylanpınar vardı. O günden bugüne kara Ceylanpınar'daki yeşil alanların sayısının artması için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 5 yıldan bugüne kadar ilçe merkezi ve kırsalda olmak üzere büyük alan üzerine kurulu 7 tane park yaptık. Yapılan bu parkların yanı sıra mevcut parklarımızı da baştan aşağı değiştirerek yeni bir görünüme kavuşturduk. Her şey daha yeşil bir Ceylanpınar için" diye konuştu.