Ceylanpınar'da Yeşil seferberlik

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Feyyaz Soylu'nun talimatları doğrultusunda yeşil bir Ceylanpınar için harekete geçti.

Baharla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilçenin ana cadde ve tüm parklarda kuruyan ağaçların yerine yeni fidanları toprakla buluşturdu. Ceylanpınar ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlık, camii, okul ve kültür evlerine yeni fidanlar dikti. Daha yeşil bir Ceylanpınar için çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezi ve kırsalında toplamda 35 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halil Yetek, ‘'Daha yaşanılabilir bir Ceylanpınar için park bahçe Müdürlüğü ekiplerimizce Başkanımız Feyyaz Soylu'nun talimatıyla ağaç dikimi devam ediyor. Okullar bölgesindeyiz şuan kurumuş, kırılmış ağaçlarımızın yerine çınar ağaçlarının ekimini yapıyoruz. Bu yıl Park Bahçe Müdürlüğü olarak 35 bin fidan ilçemize kazandırıldı” dedi.

Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halil Yetek de, “ Büyükşehir belediyemizin katkılarıyla alınan ağaç ve fidanlar gelecek nesillere en değerli armağanlarımız olacak, Bunların yaklaşık 25 bini kırsal bölgelerimizde bulunan askeri bölgeler camiler, okullar ve kültür evleri gibi alanlarda kullanıldı. Bunun 3 bin 500 adeti ise ilçe merkezinde bizim belirlediğimiz alanlarda ve vatandaşa dağıtılmak şekliyle fidanlar toprağa kavuşturuldu. Daha yeşil daha nezih bir Ceylanpınar için Park Bahçe Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.