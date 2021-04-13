Ceylanpınar'da yol çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınra ilçe kırsalında 130 kilometre stabilize yol çalışması tamamlandı.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı ekipler, Yoncalı Mahallesinde stabilize yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, okul ve camilerin yol güzergahlarında yoğunlaşıp, ardından ana yolla bağlantılı sokaklarda devam etti. Kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıp, yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan belediye ekipleri, bugüne kadar 18 mahallenin mahalle içi stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, toplamda 130 kilometre stabilize yol çalışmasının tamamlandığını belirtti. Daşkıran, "Geçen yılın yaz mevsiminden bu yana belediyemiz merkeze bağlı yaklaşık 60 yerleşke ve kırsal mahallemizde yoğunlaştı. Son olarak merkeze bağlı Yoncalı kırsal mahallemizdeyiz. Burada ayrıca imece usulü kültür evi yapılıyor. Bizler de başkanımızın direktifleri doğrultusunda kültür evinin alt dolgu çalışmaları için iş makinelerimizle gerekli desteği verdik. Halen de çalışmamız devam ediyor” dedi.