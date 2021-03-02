Ceylanpınar'daki Antep Deresi temizleniyor

Kentin tüm sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan Ceylanpınar Belediyesi, Antep Deresi sorununa da el attı. Belediye ekipleri, Başkan Feyyaz Soylu'nun talimatıyla, halka rahatsızlık veren derede temizlik çalışmalarına başladı.

Ceylanpınar Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçede haşere ile mücadele ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçenin ortasından geçen Antep Deresi de ıslah ediliyor.

Vatandaşların kötü koku ve görüntü kirliliğine maruz kalmamaları için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Özbek Mahallesinden Suriye sınırına kadar uzanan yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğundaki Antep Deresindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Dere içinde bulunan çöp ve çamur yığınları toplanırken, temizlenen alanlar ise Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından ilaçlanıyor. Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, iki kepçe ve kamyonla gerçekleştirilen çalışmalara destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemiz bize bir araç ile destek vermiştir. Daha önceden de planlandığı gibi başkanımızın da büyük bir özveriyle önemsediği bir ciddi çalışma var. Dere aynı zamanda bu yükü aldığından ve bütün taşkın suları taşıdığından dolayı farklı bir konuma getirilecek. Bununla ilgili yine ŞUSKİ ve DSİ ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Halktan da bu çalışmaları için destek isteyen Adnan Daşkıran, “Deremizi önemsiyoruz ancak halkımıza da düşen bazı görev ve sorumluluklar var. Deremize çöpler dökülüp atılmasın. Çünkü taşkın su geldiğinde o suyun akışını engellemektedir. Halkımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Sağlam ise Başkan Soylu'ya duyarlılığı için teşekkür ederek, ‘'Mahallemizin ortasından geçen Antep Deresi'nin temizliğini yapan belediye personelimize teşekkür ediyorum. ŞUSKİ'nin mazgallarını yükseklere kaldırılması ve köprü altlarını güzelce bir beton yapılmasını istemekteyiz. Çünkü orada su birikintileri olduğunda koku yapıyor. Önümüzde yaz olduğundan dolayı hem çevreyi hem de halkı ciddi manada rahatsız etmektedir. Antep Deresi için planlanan yeni projenin de halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.