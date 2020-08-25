Ceylanpınar'daki kavgadan acı haber geldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eski ve yeni belediye başkanlarının akrabaları arasında çıkan kavgada yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan eski belediye başkanının amcasının oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Temmuz günü yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle Aralık 2019'da görevden alınan eski belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları ile meclis üyelerinin seçimiyle yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları, belediye hizmet binası içerisinde ve sonrasında ise sokakta kavga etti. Kavgada başına aldığı sopa darbeleriyle yaralanan eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın amcasının oğlu Enver Aksak yaralandı. Şanlıurfa merkezdeki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Aksak, hayatını kaybetti.