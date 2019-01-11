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Ceylanpınar'dan Rasulayn tarafına akan sular yeraltı obruklarında kayboluyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında akan Habur Deresi’ndeki sular Suriye’nin Rasulayn ilçesinde oluşan dev obrukların içinde kayboluyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında akan Habur Deresi'ndeki sular Suriye'nin Rasulayn ilçesinde oluşan dev obrukların içinde kayboluyor.


Ceylanpınar ilçesinde bulunan Habur Deresi'ndeki sular Suriye'nin Rasulayn kentinin girişinde oluşan dev obruklar nedeniyle yeraltına doğru akıyor. Dev obrukların yeraltı sularının çekilmesinden dolayı kaynaklandığını ifade eden Hemed El Nasiri, “Eskiden dere yatağında obruk yoktu. Yağışların yetersiz olması ve yer altı suyunun bilinçsiz bir şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelen çökmeler neticesinde dev obruklar meydana geldi. Habur Deresi'nden gelen sular ise obrukların içerisine akmaktadır. Yer altı sularının bilinçsiz kullanılması halinde daha bir çok obruk meydana gelecektir” diye konuştu.

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