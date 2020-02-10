İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale’den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.


Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden Akçakale'ye gelerek Şanlıurfa istikametine gitti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri konvoyda, Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.