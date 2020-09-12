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Ceylapınar'da 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gümrük sahasına giriş yapan arpa yüklü kamyon kasasında 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gümrük sahasına giriş yapan arpa yüklü kamyon kasasında 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den gelerek Ceylanpınar'a giriş yapan arpa yüklü kamyonda, gümrük müdürlüğü personelince yapılan aramada arpanın altında gizlenmiş vaziyette 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Olayda kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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