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Cezadan kurtulmak için polise saldırdılar

Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, ceza kesmek isteyen polise mukavemette bulununca gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, ceza kesmek isteyen polise mukavemette bulununca gözaltına alındı.


Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza kesmek istedi. Eyyübiye ilçesi AKşemsettin Mahallesi'nde ceza kesilmesine karşı çıkan şahıslar, polise mukavemette bulundu. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polisler, 2 şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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