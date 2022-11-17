İhlas Haber Ajansı

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Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, devriye atan polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis otosuna konularak emniyete götürülen zanlının, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ö.A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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