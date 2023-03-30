Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Şanlıurfa'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan İ.P. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda İ.P. isimli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Şahsın, kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak ya da bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şahsın, dolandırıcılıktan 4 ayrı dosyası ile "sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık" suçundan 2 ayrı dosyadan toplam 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.