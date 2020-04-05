İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi

Dışişleri Bakanlığınca korona virüsü nedeniyle Cezayir’den tahliye edilen 94’ü asker, 97’si sivil toplam 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi.

Dışişleri Bakanlığınca korona virüsü nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi Şanlıurfa'ya getirildi.


Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94 asker ile 97 sivil Şanlıurfa'ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 191 kişi, il merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurda yerleştirilen asker ve sivillerin AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.