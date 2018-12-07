Çiftçi 11 Nisan Külliyesinde incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, incelemelerde bulunduğu 11 Nisan Küliyesinin, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtacağını ve Şanlıurfa'nın silueti olacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak projelendirilen 11 Nisan Külliye'sinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ecdadın geçmişten getirmiş olduğu güzel mimariyi bu eserde yansıtacağız" dedi.

Külliye yapımında tüm detayların gözden geçirildiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Yapımı devam eden 11 Nisan Külliyemiz, Urfa nahit taşı ve bazalt taşının yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yansıtıldığı bir çalışma ile ortaya çıkıyor. Kaplama aşamasına geçmişppp durumdayız. Dönem içerisinde hizmete sunacağız. Külliyemizin hizmete sunulması ile Şanlıurfa'nın silueti olacak bir eseri tamamlamış olacağız" ifadelerini kulandı.

İçerisinde İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi'nin de bulunacağı külliye 6 bin 360 metrekareden oluşurken Osmanlı - Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılıyor.

Ayrıca külliye içerisinde namazgah, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, Kur'an Kursları , taziye evleri, Diyanet yayın evi ile kütüphanesi, Diyanet işleri büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunuyor.