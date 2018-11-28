Çiftçilere tarım projesi anlatıldı

Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde çiftçilere Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi anlatıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı arasında ortaklaşa "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi" kapsamında pilot il olarak Eskişehir ve Şanlıurfa seçildi. Proje kapsamında Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Minare kırsal Mahallesinde çiftçilerle bir toplantı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, çiftçilerin ve kırsal toplumların güncel ihtiyaçlarına cevap verilip, danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve tarımsal yayımın güçlendirilmesine yönelik ulusal bir strateji oluşturulması hedefleniyor. Tarımsal yayım hizmetlerini desteklemek ve kadın merkezli yayım faaliyetlerini de içeren yeni tarımsal danışmanlık hizmetlerinin geliştirileceğini söyleyen Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cemal Talug, "Bu teknik iş projesi sayesinde Türkiye' de yayın ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Bu projeyle, çalışan yayın personellerin kapasitelerini artırılacak ve çeşitli faaliyetler düzenlenerek danışma ve guruplar kuracağız. Bu guruplar sayesinde çiftçilerinde kapasitelerini artıracağız. Bilgiye ve teknolojiye olan ilgiyi arttırıp, kırsaldaki kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesine yönelik olarak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Ayrıca, tarımsal bilgi sağlayıcıları ile çiftçiler arasında daha etkili iletişim kanalları kurulması amacıyla danışmanlık destekleri geliştirilmesini sağlayacağız” diye konuştu.