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Çılgın indirimli depo günlerine yoğun ilgi

Şanlıurfa’da, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin çılgın indirim günleri bütçesini düşünen Şanlıurfalılara bol seçenek sunuyor.

Şanlıurfa'da, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin çılgın indirim günleri bütçesini düşünen Şanlıurfalılara bol seçenek sunuyor.


Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezi olan Piazza, sıcak yaz günlerinde, en büyük indirim fırsatlarıyla ziyaretçilerini serinletiyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve Şanlıurfalılardan yoğun ilgi gören dev indirimli AVM'nin depo günlerinde, mağazaların depoları boşalıyor, ziyaretçilerin dolapları doluyor. Avm'nin eksi birinci katına kurulan özel stantlarda giyimden, ev tekstiline kadar birçok üründeki cazip etiketler alışverişi şenliğe çeviriyor.


21 Temmuz'a kadar devam edecek olan Depo Günleri'nde Avva, adL, Dagi, Greyder, Kemal Tanca, Kip, Liva, Madame Coco, Morven, Özdilek, Pierre Cardin, U.S Polo Assn., Süvari, Togo ve Tuğba markaları birbirinden seçkin ürünleri normal sezon indirimlerinin yanı sıra ekstra indirimlerle Şanlıurfalıların beğenisine sunacak.

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