İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet zanlıları tutuklandı

Şanlıurfa’da öldürülen gencin cinayet zanlıları sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da öldürülen gencin cinayet zanlıları sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Karaköprü ilçe girişinde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş (26), iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen bir araca bindirilerek götürüldü. Dövülüp bıçaklanarak tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Bendaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda Yakup Bendaş'ı hastane önüne bırakıp kaçan aracı tespit etti. Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y.(21) ve V.K. (32) isimli şahıslar, yanlarında bulunan ve olayda kullanıldığı bildirilen av tüfeği ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.