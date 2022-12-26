Cinayetle sonuçlanan akraba kavgasının zanlıları adliyede

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı akraba kavgasının zanlıları adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesinde yaşandı. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle vurulan Mahmut Güleli, Aziz G., Ayşe G. ve Mehmet G. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut Güleli (41) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aziz G., Halil G. ve Mehmet G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, zırhlı araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Çelik yelek giydirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.