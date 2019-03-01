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Cinnet geçirdi, evi ateşe verdi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren şahıs evini ateşe verdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren şahıs evini ateşe verdi.


Olay, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde M.G isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, M.G isimli şahıs ise ekiplere zor anlar yaşattı. Evdeki tüm malzemeleri sopa ile kırarak ardından ateşe verip eline bıçak alan şahıs, güçlükle gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sakinleştirilen M.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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