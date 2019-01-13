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Çırçır fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa-Akçakale yolunun 10'ncu kilometresinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını, fabrika çalışanları kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangın sonrası maddi hasar oluştu.

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