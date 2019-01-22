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Çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen çocuk, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesini yitiren Ahmet Çiftçi (14), çırçır makinesine düştü. Çocuğun düştüğünü gören traktör sürücüsü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kontrollerinde Ahmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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