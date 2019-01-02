İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Şair Nabi konferans salonunda çocuklara yönelik gösterimi yapılan ’Gülen Torba Hopçik ile Dopçik’ adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Şair Nabi konferans salonunda çocuklara yönelik gösterimi yapılan 'Gülen Torba Hopçik ile Dopçik' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.


Her hafta sonu yetişkin ve çocuklara yönelik oyunlar sergileyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tiyatro gösterimine devam ediyor. Bu hafta da Ziya Demirel'in yazdığı Recep Genç'in yönettiği 'Gülen Torba Hopçik ile Dopçik' adlı oyun Şair Nabi Konferans Salonu'nda izleyici ile buluştu. Ailelerin çocukları ile katıldığı ve yoğun ilgi gösterdiği oyun beğeniyle izlendi. Tiyatro oyununu beğendiklerini söyleyen aileler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.


Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu her cumartesi günü saat 13.00'da Şair Nabi Konferans Salonunda seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.