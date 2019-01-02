Çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Şair Nabi konferans salonunda çocuklara yönelik gösterimi yapılan 'Gülen Torba Hopçik ile Dopçik' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Her hafta sonu yetişkin ve çocuklara yönelik oyunlar sergileyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tiyatro gösterimine devam ediyor. Bu hafta da Ziya Demirel'in yazdığı Recep Genç'in yönettiği 'Gülen Torba Hopçik ile Dopçik' adlı oyun Şair Nabi Konferans Salonu'nda izleyici ile buluştu. Ailelerin çocukları ile katıldığı ve yoğun ilgi gösterdiği oyun beğeniyle izlendi. Tiyatro oyununu beğendiklerini söyleyen aileler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu her cumartesi günü saat 13.00'da Şair Nabi Konferans Salonunda seyircisiyle buluşmaya devam edecek.