Çocuk ve gençlik oyun dünyası projesi Şanlıurfa'ya ödül getirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası projesi ile Türkiye'de süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında en prestijli ödüllerinden biri olan 2017-2018 PLANT ödülüne layık görüldü.

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri 2017-2018' sahiplerini buldu. Kamusal alanda park ve rekreasyon uygulamaları kategorisinde yılın en iyi proje ödülünü Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası ile kazan Büyükşehir Belediyesi, bir ödülü daha Şanlıurfa'ya kazandırdı.

Sektörün en prestijli kişilerinin katıldığı törende, protokol üyeleri, peyzaj mimarları, sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve birçok ünlü isim de yer aldı. Gecede sektörün önemli isimlerinden Ricardo Disperati'ye ve Prof. Dr. Yalçın Memlük'e vefa ödülü alırken Büyükşehir Belediyesi adına Proje Etüt Şube Müdürü İbrahim Ünlü aldı.

Çocuk oyun dünyası

Büyükşehir Belediyesinin Karaköprü İlçesi'nde hizmete sunduğu Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası Kompleksi 18 ayrı oyun gurubundan oluşuyor. 30 bin metrekare üzerine kurulu olan komplekste macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzları yer alıyor.