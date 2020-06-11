İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar ağaçlık alanı ateşe verdi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Ağaçlık alanda ateşle oyun oynayan çocuklar, yangına neden oldu. Bir anda yabani otların alev aldığı alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına tazyikli su ile müdahale ederek kontrol altına aldı. Ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ailelere de çocuklarına sahip çıkması yönünde uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.