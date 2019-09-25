Çocuklar anneleriyle birlikte eğitim alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Anne Çocuk El Ele Haydi Kur’an Öğrenmeye Projesi kapsamında anne ve 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Siverek Müftülüğü Bahçelievler Kur’an Kursu törenle açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Anne Çocuk El Ele Haydi Kur'an Öğrenmeye Projesi kapsamında anne ve 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Siverek Müftülüğü Bahçelievler Kur'an Kursu törenle açıldı.
Açılışa katılan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ayrı salonlarda eğitim gören anne ve çocukları ziyaret ederek, başarılar diledi. Kaymakam Çiftçiler 4-6 yaş arası çocuklara oyuncak hediye ederek, bir süre sohbet etti.
Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje ile ilgili,” Bu projede Amacımız 4-6 yaş arası çocuklar ile birlikte annelerini de boş zamanlarında buraya gelip, dini bilgiler yanında Kur'an'ı Kerim-i öğrenmeleridir. Çok güzel ve başarılı bir projedir, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi
Açılışa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, daire amirleri vatandaşlar katıldı.