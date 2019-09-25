Çocuklar anneleriyle birlikte eğitim alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Anne Çocuk El Ele Haydi Kur'an Öğrenmeye Projesi kapsamında anne ve 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Siverek Müftülüğü Bahçelievler Kur'an Kursu törenle açıldı.

Açılışa katılan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ayrı salonlarda eğitim gören anne ve çocukları ziyaret ederek, başarılar diledi. Kaymakam Çiftçiler 4-6 yaş arası çocuklara oyuncak hediye ederek, bir süre sohbet etti.

Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje ile ilgili,” Bu projede Amacımız 4-6 yaş arası çocuklar ile birlikte annelerini de boş zamanlarında buraya gelip, dini bilgiler yanında Kur'an'ı Kerim-i öğrenmeleridir. Çok güzel ve başarılı bir projedir, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi

Açılışa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, daire amirleri vatandaşlar katıldı.