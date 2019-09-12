Şanlıurfa'da, çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlamak amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı. Çocuklar gülerek bindikleri akülü arabayla ameliyata giriyor.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görülmemiş bir uygulama başlatıldı. Önceden ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyede taşınan çocuklar, artık hastane yönetimince temin edilen oyuncak akülü araçlarla ameliyathaneye götürülüyor.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, yeni uygulama kapsamında 2 akülü araba aldıklarını belirti. Şelli, “Bu bağlamda ilk adım olarak çocukların ameliyathaneye götürülme işlemini eğlenceli ve keyifli hale getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şelli, ayrıca desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'a da teşekkür etti.