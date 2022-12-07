Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile imzalanan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde geri dönüşüm noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde okullarda çocuklara çeşitli etkinliklerle eğitim veren ekipler, çocukların geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Okullara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarıyla uygulamalı eğitimin yanı sıra çeşitli oyunlarla çevre bilinci kazandırılıyor. Eğitim sonunda çevre müfettişi rozeti alan çocuklar, verilen eğitimden dolayı çevreyi temiz tutmayı ve geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ettiler.

Eğitimlerin ilçe genelindeki okullarda devam edeceği kaydedildi.