Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı öğrencilerin hem öğrendiği hem eğlendiği adres oldu. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkında miniklere eğitim verilmeye devam ediyor. Haliliye Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerle, ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar, periyodik olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisi tarafından yaya olarak dikkat etmeleri gereken konuları dinleyen ve levhaları öğrenen çocuklar, akülü araçlara binerek de sürücülük deneyimi yaşıyor. Levhaların, yaya geçitlerinin, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu Çocuk Trafik Parkında tüm kurallara dikkatle uyarak akülü araçları süreme keyfi yaşayan miniklerin mutluluğu ise adeta gözlerine yansıyor. Eğitim sınıfında verilen teorik eğitimin ardından alanda bulunan çocuk oyun parkında vakit geçiren öğrenciler, kendilerine sağlanan bu imkan dolayısıyla Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği ve tüm çocuklara trafik bilincinin aşılanacağı Çocuk Trafik Eğitim Parkında 30 bin çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor.