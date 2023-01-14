Çocuklardan akılalmaz hırsızlık planı: Biri oyaladı, diğeri ise paraları aldı

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki hırsızların planlayarak yaptıkları hırsızlık kameralara yansıdı. Çocuklardan biri dükkan sahibini dışarı çıkarıp oyalarken, diğeri ise kasadaki paraları çalıp elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Fesih Kahraman'ın işlettiği dükkana giden bisikletli bir çocuk, içeri girip dondurma almak istediğini söyledi. Dışarı çıkan Kahraman, dolabın yanına giderek çocuğun istediği dondurmayı vermek istedi. Küçük çocuk dükkan sahibini oyalarken, yolun karşısında bekleyen arkadaşı içeri gidip çekmedeki paraları aldı. Paraları cebine koyan çocuk, elini kolunu sallayarak dükkandan ayrıldı. Arkadaşının dükkandan çıktığını gören çocuk, dondurma almayarak geldiği bisiklete binip uzaklaştı. İçeri girdiğinde çekmecede paralarının olmadığını fark eden Kahraman, güvenlik kameralarını izlediğinde gözlerine inanamadı. İki arkadaşın hırsızlık yapmak için bir plan yaptığını ve paraları alıp uzaklaştığını gören Kahraman, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çocuk yaştaki hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını incelediğinde planı fark ettiğini belirten Kahraman, "Bunlar ileride iki kişi anlaşmışlar. Tabİi bunu görüntüleri izleyince anladık. Ben içeride çay içiyordum. Bir tanesi gelip dondurma almak istediğini söyledi. Beni dışarı çıkarıp dondurma dolabıyla uğraştırırken öbürü içeri dalıyor. 950 Türk Lirası alıp çıkarak gidiyor" diye konuştu.