Çocuklardan Baydilli'ye sevgi seli

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayında özellikle çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilerek çocukların eğlenmesi sağlanırken, çocuklar Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkürlerini sarılarak ilettiler.

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerini sürdürürken bu yıl yapılan programların özellikle çocuklara hitap etmesi çocukları ve ailelerini memnun ediyor. Her etkinlikle yaşam sokağını dolduran çocuklar ve aileleri yapılan gösteriler ve yarışmalarda doyasıya eğleniyor. Önceki gece yapılan programda Kavuklu ile Pişekar orta oyunu sergilenirken, etkinliğe katılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye çocuklar büyük sevgi gösterisinde bulundular. Baydilli'ye sarılarak teşekkürlerini ileten çocuklar, daha sonra fotoğraf çekindiler. Çocukların mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Bizim bu yıl Ramazan etkinliklerimizde çocuklar ve aileleri çok eğleniyor, güzel vakit geçiriyor. Bu da bizim çok memnun ve mutlu ediyor. Çocuklar da sağ olsunlar burada bize sevgilerini gösteriyorlar, ben de tüm çocukları çok seviyorum” diyerek çocukların mutluluğu için çalışmaya devem edeceklerini kaydetti.

Karaköprü Belediyesi Ramazan etkinlikleri yarın yaşam sokağında Nasrettin Hoca ve İbiş, İllüzyon gösterisi ve çeşitli oyunlarla devam edecek.