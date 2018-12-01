Çocukları taşıyan traktör çamura saplandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okula giden çocukları taşıyan traktör, şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan çamura saplandı. Traktör, başka bir traktör ile çekilerek bataktan kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mızar Karakeçili Mahallesi'ndeki İlköğretim Okuluna giden öğrenciler, okul servisinin çamura saplanması üzerine traktör ile yola çıktı. Traktörün arkasına bağlanan kepçede giden öğrenciler, kendilerini taşıyan traktörün yolda çamura saplanması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler saatlerce çamurdan kurtulabilmek için mücadele etti.

Öğrencilerin bulunduğu traktör çağrılan bir başka traktör tarafından çekilerek kurtarıldı. Öğrencileri almak için köye gelen servis aracı da, başka araçların yardımıyla çekilerek, çamurdan çıkarıldı.

Öte yandan bölgede 2-3 gündür etkili olan yağış nedeniyle hemen hemen her gün aynı manzaraların ortaya çıktığı belirtildi.