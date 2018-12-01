İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukları taşıyan traktör çamura saplandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okula giden çocukları taşıyan traktör, şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan çamura saplandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okula giden çocukları taşıyan traktör, şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan çamura saplandı. Traktör, başka bir traktör ile çekilerek bataktan kurtarıldı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mızar Karakeçili Mahallesi'ndeki İlköğretim Okuluna giden öğrenciler, okul servisinin çamura saplanması üzerine traktör ile yola çıktı. Traktörün arkasına bağlanan kepçede giden öğrenciler, kendilerini taşıyan traktörün yolda çamura saplanması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler saatlerce çamurdan kurtulabilmek için mücadele etti.


Öğrencilerin bulunduğu traktör çağrılan bir başka traktör tarafından çekilerek kurtarıldı. Öğrencileri almak için köye gelen servis aracı da, başka araçların yardımıyla çekilerek, çamurdan çıkarıldı.


Öte yandan bölgede 2-3 gündür etkili olan yağış nedeniyle hemen hemen her gün aynı manzaraların ortaya çıktığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.