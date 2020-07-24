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Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi'nden

Karaköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını giydirerek sevindirdi.


Karaköprü Belediyesi bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını bayramlık dağıtarak sevindirdi. Belediye bünyesinde faaliyete geçen sosyal market aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi yüzlerce dar gelirli ailenin yüzü gülerken, Çankaya Mahallesindeki sosyal marketi ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocuklara bayramlıklarını hediye etti.


Bayramın asıl amacının yardımlaşma ve insanları sevindirmek olduğuna dikkat çeken Baydilli, sosyal market aracılığıyla çocuklara bayramlık hediye ettikleri ve onları sevindirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Baydilli, "Bayram dayanışmadır, yardımlaşmadır. Bir çocuğu mutlu etmek, ihtiyaç sahibi bir ailenin ihtiyacını karşılamak bizim için en güzel bayramdır. Bu amaçla ilçemizde açılan sosyal marketimizde ihtiyaç sahibi ailelerimiz giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sosyal belediyecilik insanların mutluluğu ve yaşamı idamesi için gerekli ihtiyaçları karşılamaktır. Biz bunu yapmak için çalışıyoruz ve bir çocuğun mutluluğu bizi daha fazla çalışmak için motive ediyor" ifadelerini kullandı.


İhtiyaç sahibi vatandaşlar bayram öncesi Karaköprü Belediyesi bünyesindeki sosyal markette hiçbir ücret ödemeden kıyafet yardımı alabilecek.

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