Çocuklarından doku nakledilen anneler sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da karaciğer hastası 2 anne, çocuklarından doku nakli yapılmasıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da 6 çocuk annesi Suna Enginakın (50) ve 4 çocuk annesi Emine Demir (53), karaciğer rahatsızlıklarının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Enginakın ve Demir'in sağlık durumlarının olumsuzluk göstermesi üzerine aranan organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden Seydi Enginakın ve Curiye Demir'in karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, birer gün arayla yaptıkları ameliyatlarla Seydi ve Curiye'den aldıkları karaciğer dokusunu, başarılı bir operasyonla anneleri Suna ve Emine'ye nakletmeyi başardı.

Hastalara başarılı bir şekilde organ naklinin yapıldığı belirten HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Hocalarımızın desteğiyle hastanemizde baya güzel şeyler oldu. Karaciğer yetmezliği hastamız başarıyla organ nakli yapıldı. Emeği geçen başhekimimiz ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarından annelerine doku nakli yapıldı”

HRÜ Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “8 yıldır karaciğer nakli bekleyen hastamıza karaciğer nakli yaptık. Hastamızın işlemlerini takip ettik. Hastamızdan kadavrasına oğlundan bir parça karaciğer naklettik. Şu an hastamızda bir sorun yok, sağlığı yerindedir. Üniversite hocalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Artık hastanemizde artık organ nakli yapılıyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu da, “Şanlıurfa'da karaciğer nakil yapıldığı için çok güzel bir durumdur. Burada son 10-20 yılının karaciğer naklinin olması çok güzel bir şey. Hastamızı 8 yıldır takip ediyoruz. Hastamızda en sonunda karaciğer nakli kararı verildi. Karaciğer nakli burada yapıldı, nakil işlemleri de uzun bir süreçtir. Bu tür hastaların tedavileri, ameliyat öncesi ve sonrası çok uzun sürüyor” diye konuştu.

Annesine karaciğerini veren Seydi Enginakın, “Annem 8 yıldır bu hastalığı taşıyordu. Annemin karaciğer nakline karar verildi. Bize gerekli ortam sağlandı. Memleketimizde nakil yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karaciğer nakli yapılan Suna Enginakın da oğlu karaciğerini verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Anneme hayat verdiğim için çok mutlu oldum”

Annesine karaciğerini veren Emine Demir, "Anneme bir parça karaciğerimi verdim çok mutluyum. Küçüklüğümden beri annen hastadır. Annem hasta olduğundan dolayı ben de mutlu olamıyordum. İnşallah bundan sonra mutlu olacağım” ifadelerini kullandı.