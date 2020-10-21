Coğrafi işaret koordinatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi yürütecek

Şanlıurfa'da coğrafi işaret tescil iş ve işlemleri artık tek elden ortak akılla yapılacak. 38 kurumun yer aldığı istişare kurulunun koordinatörlüğünü ise Büyükşehir Belediyesi yürütecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önderliğinde coğrafi işaretler tescil işlemlerinin biraz daha hızlandırılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda bir araya gelen komisyon ikinci kez toplandı.

Gelecek kuşaklarımıza bırakacağımız en önemli kültürel ve ekonomik değerlerin başında gelen yöresel ürünlerimizi korumanın en temel unsuru olan coğrafi işaret tescili için Şanlıurfa tek yürek oldu. Gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinin yer aldığı listeyi oluşturmak için toplantılarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da yöresel ürünlerimizin tescillenmesi noktasında ortak akılla hareket ederek önemli bir ivme kazanmak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün katıldığı Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde yapılan toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi koordinesinde toplantılarına devam etmesi istenilen coğrafi işaretler komisyonumuz bugün ikinci toplantısını yaptı. Toplantımıza katılan tüm katılımcılara ben Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum' dedi.

Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu toplantısına Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Harran Üniversitesi, GAP İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Koordinatörlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı temsilcileriyle komisyonda yer alan diğer ilçe belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.