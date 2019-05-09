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Çölyak hastalarına günlük sıcak ekmek

Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını, il genelindeki 1400 çölyak hastasının günlük sıcak ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılaşıyor.


Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını, glütenli undan yapılan ekmekleri yiyemeyen çölyak hastalarının her zaman yanında oluyor. Şanlıurfa'daki toplam 1400 çölyak hastasına ücretsiz hizmet veren fırında, hastaların ihtiyaç duyduğu glütensiz undan yapılan ekmeklerin dağıtımı pazartesi, çarşamba ve cuma günü yapılıyor. Hastalara aylık 30 ekmeğin dağıtımının yapıldığı fırından yararlanan çölyaklılar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ramazan Ayında da, glütensiz sıcak ekmeği bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden çölyaklılar, yapılan hizmetten dolayı Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.


Canpolat, "bizin önceliğimiz, sizin sağlığınızdır" diyerek, 9 Mayıs Dünya Çölyakla Mücadele Gününü kutladı.

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