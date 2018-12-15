Cumhurbaşkanı Erdoğan işlemeli bakır tepsilere ilgi

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı işlemeli bakır tepsiler, sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Kentte, bakırcılar çarşısında bulunan 30 yıllık bakır işleme ustası İbrahim Bakır, hatıra ve hediyelik olarak satıla bakır eşyaları sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Vatandaşların gönderdiği fotoğrafları tepsiye yapıştırdıktan sonra istenilen isim ve yazıları bakır üzerine işleyen usta, en çok tercih edilen tepsilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı işlemeli bakır tepsiler olduğunu belirtti. Halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi ile il geneli ve Türkiye'nin birçok iline kargo ile sipariş verdiklerini söyledi. Bakır hediyelik ve hatıra ürünleri vatandaşlar tarafından 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Mesleğin dedesinden kendisine kaldığını ve küçük yaşlardan itibaren bakırla uğraştığını aktaran 30 yıllık bakır ustası İbrahim Bakır, “Genelde imalatımız özel siparişler üzerine oluyor. Bakır tepsiler üzerine Şanlıurfa'nın kültürünü yansıtan değerleri işliyoruz. Bunun yanında fotoğraf getirip bakır tepsiler üzerine işlenmesini isteyen müşterilerimiz de var. En çok tercih edilen tablolar, bakır tepsiler genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı bakır hediyelik eşyalar oluyor. Cumhurbaşkanımız halk tarafından çok benimseniyor. Bu teveccühten dolayı müşterilerimiz genelde bunu tercih ediyor. Vatandaşların isteği doğrultusunda işlemeler yapıyoruz. Gerek il genelinde gerekse de Türkiye'deki birçok ile sipariş üzerine hediyelik eşya gönderiyoruz” dedi.

Vatandaşlardan ilgi

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya gezmeye gelen vatandaşlardan Hamdi Şatıroğlu, hediyelik eşyalar üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafları görünce çok beğendiğini belirterek, “Reisimiz maşallah her zaman olduğu gibi yakışıklı, dinamik, dimdik duruyor. Sevgili kardeşimiz de çok güzel işleme yapmışlar. Allah razı olsun. Kardeşimiz çok güzel işleme yapmış biz de alırız” diye konuştu.