Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet konutları temel atma töreni ve bir dizi açılışlar için Şanlıurfa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Caddesinde düzenlenecek temel atma törenine katılacak. Erdoğan'ın burada yapılacak seçimler ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Erdoğan, açıklamasının ardından 897 afet konutu temel atma ve 659 konut, 61 dükkanın anahtar teslimini yapacak.

Vatandaşlar, açıklamanın yapılacağı alanı doldurdu.