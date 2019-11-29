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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Potikaları Kurulu Başkanı Prof.

Dr. Şükrü Karatepe ve kurul üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız eşliğinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistlik bölgelerini gezdi.


Gezileri kapsamında Kızılkoyun Mağaraları ve Kale Eteğinde incelemelerde bulunan kurula bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Büyükşehir Belediyesi tarafından alanlarda yürütülen uygulamaları aktardı. Kızılkoyun Mağaralarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bir değerlendirme yapan Dr. Şükrü Karatepe, “Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Potikaları Kurulu olarak toplantımızı bu gün Şanlıurfa'da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfalı kardeşlerimize selam ve sevgilerini getirdik. Şanlıurfa'nın tarihi ve turistlik yerini gezerken Kızılkoyun Mağaralarını ve eski harabelerine getirdiler. Her şehrin bir kimliği vardır ve bu kimlik şehrin tarihi ve tabiatı ile çok yakından ilgilidir. Şanlıurfa çok zarif tepeler üzerine kurulmuş vadileri olan güzel bir şehrimiz. Bu bölgedeki çalışmalar tamamlandığında hiç benzeri olmayan bir görüntü ortaya çıkacak. Çok kıymetli bir sit alanı ortaya çıkacak. Bu Şanlıurfa'nın tarihine çok önemli bir katkı sunacak. Bu değerleri gün yüzüne çıkartan ve çevre şartlarını iyileştiren bütün yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Türkiye'nin en güvenli, en cömert ve kalender insanlarının yaşadığı bir bölgedir. Şanlıurfa'ya herkes gelmelidir” dedi.


Karatepe ve kurul üyeleri şehir gezilerinin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi ile görüştü. Görüşmede Başkan Beyazgül Kurulun Şanlıurfa'da olmasının çok önemli olduğuna değinerek alınacak kararların Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi.

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