Cumhuriyet Bayramı Şanlıurfa'da coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Abdullah Erin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Program, yağmur nedeniyle 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Katılımın yoğun olduğu törende, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli mehteran takımı ekibinin yaptığı gösteriler büyük ilgi gördü. Mehteran takımı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere selam gönderdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı kutlamalar, sporcuların gösterileri ve yöresel halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.