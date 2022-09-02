Dağeteği bölgesindeki yollar asfaltlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğünün bölgede devam eden çalışmalarını ve şantiye alanını inceleyen Başkan Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekipten yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Dağeteği bölgesinde çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, bölge sakinleri için asfalt müjdesi verdi. Konut ihtiyacının karşılanması ve yeni konut alanlarının oluşturulması için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak şu anda Haliliye ilçemizin Yeşil Urfa Dağeteği bölgemizdeyiz. Burada imar ve yapılaşmalar devam ediyor. Bu hususla ilgili olarak da Haliliye Belediyesi olarak bize ait olan yollarda stabilize çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Buranın hep birlikte inşallah sathi kaplamalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız ve hedefimiz, kışa girmeden önce burada yapılaşmaya müsait olan alanı, yollarla ilgili olan kısımlarını asfalt yaparak, buradaki iş ve işlemlerimizi tamamlamak. Ülkemizde oluşan konut ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili burada yeni konut alanlarının oluşturulması, yolarının yapılması, diğer sosyal donatı alanlarının iş ve işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili hummalı bir şekilde Yeşil Urfa Dağeteği bölgesinde çalışmalarımız tam sürat devam ediyor” dedi.

Şantiye alanındaki incelemelerin ardından da bir açıklama yapan Başkan Mehmet Canpolat, “Burada yine bizim şantiye alanımız var. Şantiye alanımızın diğer eksiklerini gidererek, daha aktif hizmet verebilme adına burası şantiye alanı olarak bölgeye hizmet edecektir. Bu hususla ilgili çalışan değerli fen işlerindeki ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bölgede yaşana vatandaşlarımıza da, nerede ev, apartman var ise yollarını inşallah asfalt yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Sağ olun, var olun, saygılar sunuyorum” diye konuştu.