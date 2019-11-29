Daha yeşil bir Haliliye için çalışmalar sürüyor

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde parkların bakım, onarımı ve mevsimsel şartlara göre yeşillendirme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Devteşti ve İmam Bakır mahallerinde park alanlarına çim ekme işlemini gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca, vatandaşların talebi üzerine Bahçelievler Mahallesinde ağaçların uzayan, kurumuş veya hasar görmüş dallarında budama işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirerek, ağaçların bir sonraki dönem daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Parklarda yapılan çalışmalar vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, ilçe genelindeki diğer park ve bahçelerde de, ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştiriyor.