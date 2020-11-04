Dalış rekortmeni nefesini depremzedeler için tuttu

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında büyük bölümü Birecik Barajı altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından milli sporcu Şahika Ercümen, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tekne ile dalış yapılacak alana geçti. Yapılan dalış sonrası Ercümen ve Tomasi İzmirli depremzedelerin yanında olduklarını belirten pankartlar açtı. Daha sonra açıklamalarda bulunan milli dalışçı Şahika Ercümen, kalplerinin İzmirli depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”

Ülke olarak bu zor günlerin atlatılacağını ve yaraların hep birlikte sarılacağını aktaran Ercümen, "Özelikle kişisel olarak nefesimi bugün İzmir için tutmak istiyorum. Onlara ithaf etmek istiyorum. Doğudan batıya küçücük de olsa onlara nefes olmak istiyorum. Hem Türkiye'de hem dünyada farkındalık oluşturmak için dalış gerçekleştireceğim çünkü benim son yıllarda en çok karşılaştığım şey suyun altındaki atıklar, çöpler ve bunları gördükçe etkilenen bir doğa. Artık nefes alamayacak bir hale geldiğimiz bir gezegen ve bunun beraberinde ekonomimizin de bundan çok etkilendiği, geri dönüşüm imkanlarını kullanmadığımız için çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığımız bir gidişattayız. Birleşmiş Milletler Türkiye Sudaki yaşam savunucusu olarak bu görevi yapmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Çünkü benim yaşamımdaki en önemli amaçlarımdan birisi sadece ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak değil bunun yanında daha yaşanabilir bir gezegen, daha doğaya saygılı bir küresel bakış için bunu ilerletebilmek. Dolayısıyla bugün yapacağımız dalış da bu anlamda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli çünkü bazen sesiniz suyun altından daha iyi çıkıyor. Orda büyük bir sessizlik hakim ama bazen mesajlarınız daha doğru ulaşıyor. Umarım yerine ulaşır” dedi.

“Hep beraber doğaya sahip çıkmamız gerekiyor”

Ercümen, dünyanın yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu anımsatarak, doğaya, dünyaya ne kadar iyi bakılırsa o kadar olumlu geri dönüşler alınacağını vurguladı. Doğanın insanlara farklı şekillerde yüzünü gösterdiğini kaydeden Ercümen, “Belki de şu an yaşadığımız pek çok krizin altyapısında bu var. Onun için ben bu konulara çok çok önem veriyorum. Halfeti'ye geldiğimde şunu hissediyorum, çok müthiş bir doğa, mükemmel bir yer. Hem spor turizmi hem de sürdürülebilir kalkınma olarak burada çok büyük bir potansiyel görüyorum. Çok özel bir yer, zamanın durduğu, tarihin iç içe geçtiği çok önemli bir yer. Dilerim burada da su sporları, su altı sporları, spor turizmi ve sürdürülebilir turizm ileriki yıllarda çok daha gelişir. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyarım. Bizim yaptığımız tüm projelerde aslında gördüğümüz şey her şeyin bize bağlı olduğu, biz istersek dünyamızı olumlu veya olumsuz değiştirebilme gücüne sahibiz. Biliyorum herkes daha iyi yaşanabilir, daha sürdürülebilir dünya için burada” ifadelerini kullandı.