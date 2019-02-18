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Damat dehşetinde ölü sayısı 3'e yükseldi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kayınpederi de olan amcasının evine giderek, tabancayla dehşet saçan damat olayında ölü sayısı 3’e yükseldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kayınpederi de olan amcasının evine giderek, tabancayla dehşet saçan damat olayında ölü sayısı 3'e yükseldi.


Olay, Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Seyid Ahmet Aslan, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Damat Seyid Ahmet Aslan, belinden çıkardığı tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ile diğer oğulları Mehmet Aslan ve Kadir Aslan (27) ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Aslan da burada hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ve Kadir Aslan ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



3 gün sonra 3. kardeş de öldü


Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3. kardeş Kadir Aslan sabah saatlerinde fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği 27 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Zanlı damat Seyid Ahmet Aslan ise jandarma ekiplerince gizlendiği evde yakalanarak, gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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