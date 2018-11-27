Damdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 65 yaşındaki vatandaş, evinin damında dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesi Sarıaltın Mahallesi'nde yaşandı. Evinin duvarına yasladığı tahta merdivenle dama çıkan Hasan Kılıçaslan (65), bir süre sonra dengesini kaybederek yere çakıldı. Ağır yaralanan Kılıçaslan, yakınları tarafından araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Kılıçaslan daha sonra ambulansla merkezdeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.