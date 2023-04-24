Davetli olarak gittiği düğünde maganda kurşunuyla öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde davetli olarak gittiği sünnet düğününde kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet ettiği şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Şekerköy kırsal Mahallesinde yaşandı. Tozluca kırsal Mahallesinde yaşayan 48 yaşındaki Abdullah Akcan, akrabası olan muhtar Salih B.'nin oğlunun sünneti için davetli olarak Şekerköy'e gitti. Diğer davetlilere birlikte sandalyede oturarak halayı izleyen Akcan, nereden geldiği belirlenemeyen merminin başına isabet etmesi sonucu yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Akcan'ın ölümüne neden olan silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan düğün sahibi muhtar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.