Davullu zurnalı yaşam sokağı açılışı gerçekleşti

Şanlıurfa'da sosyal çarşı projesi kapsamında elde edilen ürünlerin sergileneceği sokak, davulla zurnayla açıldı.

Sosyal çarşı projesi kapsamında elde edilen ürünlerin sergileneceği yaşam sokağı, davulla zurnayla açılışı gerçekleşti. Türk Kızılay, Sosyal Çarşı Projesi ile Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan engelliler, koruma altındaki Suriyeliler ve geçim sıkıntısı yaşayan aileler gibi dezavantajlı gruplara yönelik yaşam sokağında vatandaşlar kendi ürünlerini sergileyip, satabilecekler. Sosyal Çarşı Projesi'nde yer alan 11 adet dükkanda züccaciye, çeyiz, oyuncak, çiçekçi, çocuk kostüm satışı gibi iş kollarında kullanılacak olan malzemelerde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Yaşam sokağı açılışında konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, "Vatandaşlarımız burada kendi ürünlerini satarak, kendi ayaklarının üstünde durabilecekler. Böyle bir projeyle çok önemli bir projeye imza atmış olduk. Paydaşlarımızın desteğiyle Suriyelilerde istihdam edilebilecek. Burada kendi ellerinde çıkan ürünlerini de satabilecekler. Bizlerde ilçemizde bir yaşam sokağı açtığımız için mutluyuz" diye konuştu.