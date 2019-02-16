İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dehşet saçan damat yakalandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, kayınpederi olan amcasının evine giderek, tabancayla 2 kuzenini öldürüp, 1 kuzeni ve amcasını da ağır yaralayıp kaçan zanlı, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kayınpederi olan amcasının evine giderek, tabancayla 2 kuzenini öldürüp, 1 kuzeni ve amcasını da ağır yaralayıp kaçan zanlı, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.


Olay, Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyid Ahmet Aslan (27) dün akşam saatlerinde hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seyid Ahmet Aslan iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ile diğer oğulları Mehmet Aslan (44) ve Kadir Aslan (34) ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Aslan da burada hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ve Kadir Aslan ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Olaydan sonra kaçan Seyid Ahmet Aslan, sabaha karşı jandarma ekiplerince gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusuna başlanan Aslan'ın öldürdüğü Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri ise Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Birecik'e götürülen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.