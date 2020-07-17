İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demir korkuluk eline ok gibi saplandı

Şanlıurfa’da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan şahıs, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan şahıs, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Sadunpaşa Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Y.'nin isimli gencin eline demir kapının üzerindeki korkuluğun sivri ucu saplandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin elini çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.