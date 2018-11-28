Demirkol, 12 bin öğrencinin eğitimine katkı sağladı

Yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için eğitim yılı boyunca 4 kez yapılacak deneme sınavının ilki gerçekleştirildi. 8'inci sınıfta eğitim gören 7 bin 500 öğrenci ile 12'nci sınıfta eğitim gören 4 bin 500 öğrenciyi kapsayan deneme sınavı programı ile öğrencilerin hazırlandıkları sınavlar için kendi durumlarını görmeleri amaçlanıyor.

Deneme sınavına katılan öğrenciler ve sınavı gerçekleştiren öğretmenler, Demirkol'a teşekkür etti.