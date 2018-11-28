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Demirkol, 12 bin öğrencinin eğitimine katkı sağladı

Gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten Demirkol, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için her yıl yürütülen çalışmanın bu yılda startını verdi.


Yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için eğitim yılı boyunca 4 kez yapılacak deneme sınavının ilki gerçekleştirildi. 8'inci sınıfta eğitim gören 7 bin 500 öğrenci ile 12'nci sınıfta eğitim gören 4 bin 500 öğrenciyi kapsayan deneme sınavı programı ile öğrencilerin hazırlandıkları sınavlar için kendi durumlarını görmeleri amaçlanıyor.


Deneme sınavına katılan öğrenciler ve sınavı gerçekleştiren öğretmenler, Demirkol'a teşekkür etti.

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